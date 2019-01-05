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Батько Лучкевича розповів, чому його син вирішив покинути Стандард

22:20 314 Читать на русском
Батько Лучкевича розповів, чому його син вирішив покинути Стандард
Валерій Лучкевич / фото: ФК Стандард

Колишній півзахисник збірної України Ігор Лучкевич прокоментував рішення свого сина повернутися з Бельгії до України.

"Завтра Валерій приїжджає в Україну. З 10 січня на правах оренди він приступить до роботи в Олександрії.

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Вся справа в тому, що йому потрібна ігрова практика, а її в Стандарді не було. Навіть коли приходив виклик з молодіжної збірної України його часом не відпускали з клубу, при цьому, не даючи себе проявити і там.

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Олександрія була наполегливою в питанні придбання гравця, і це був чи не найкращий варіант продовження кар'єри. Так, у Валерія ще діє довгостроковий контракт з бельгійським клубом, але до кінця сезону він виступатиме в Україні, а далі будемо дивитися, як складеться ситуація", – сказав Лучкевич-старший в коментарі для Команди 1.

Теги
Українці за кордоном Стандард Стандард Бельгія Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія
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