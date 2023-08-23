Луческу заміняє українців французами, Анчелотті сплавляє Луніна, СК Дніпро-1 знайшов заміну Кучеру
23:00 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував черговий дайджест найважливіших новин останніх кількох днів.
Карло Анчелотті вирішив у наступному матчі Ла Ліги залишити Андрія Луніна на лаві запасних. Динамо може підсилитись легіонером з чемпіонату Франції, а СК Дніпро-1 вже знайшов заміну Олександру Кучеру.
Сергій Ребров довикликав у збірну України Олександра Караваєва, а на Львівщині арбітр під час матчу "заправлявся" міцними напоями прямо на камеру. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця
Джерело: Футбол 24
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