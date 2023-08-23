Карло Анчелотті вирішив у наступному матчі Ла Ліги залишити Андрія Луніна на лаві запасних. Динамо може підсилитись легіонером з чемпіонату Франції, а СК Дніпро-1 вже знайшов заміну Олександру Кучеру.

Сергій Ребров довикликав у збірну України Олександра Караваєва, а на Львівщині арбітр під час матчу "заправлявся" міцними напоями прямо на камеру. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця