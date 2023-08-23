Карло Анчелотти решил в следующем матче Ла Лиги оставить Андрея Лунина на скамейке запасных. Динамо может усилиться легионером из чемпионата Франции, а СК Днепр-1 уже нашел замену Александру Кучеру.

Сергей Ребров довызвал в сборную Украины Александра Караваева, а на Львовщине арбитр во время матча "заправлялся" горячительными напитками прямо на камеру. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця