Луческу заменяет украинцев французами, Анчелотти сплавляет Лунина, СК Днепр-1 нашел замену Кучеру
23:00 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил очередной дайджест самых важных новостей последних нескольких дней.
Карло Анчелотти решил в следующем матче Ла Лиги оставить Андрея Лунина на скамейке запасных. Динамо может усилиться легионером из чемпионата Франции, а СК Днепр-1 уже нашел замену Александру Кучеру.
Сергей Ребров довызвал в сборную Украины Александра Караваева, а на Львовщине арбитр во время матча "заправлялся" горячительными напитками прямо на камеру. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця
Источник: Футбол 24
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter