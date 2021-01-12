Головний лікар першої команди киян Андрій Шморгун підтвердив невтішний прогноз щодо термінів повернення 18-річного гравця.

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"Відновлення Боля триватиме шість місяців. Він уже повернувся до Києва і буде відновлюватися на клубній базі в Кончі-Заспі. У план його реабілітації входить фізіотерапія, ізометричні вправи, пізніше – пробіжка. Словом, усі елементи, які йому будуть дозволені, він буде виконувати у нас на базі", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

До слова, Боль провів 6 матчів у складі команди U-21, а за U-19 відіграв 8 поєдинків та відзначився 1 голом. Молодого захисника розглядали у статусі одного з кандидатів, які могли поїхати на тренувальні збори із першою командою.

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