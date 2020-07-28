Луческу запросив двох іноземних фахівців у тренерський штаб Динамо

Мірча Луческу збирає свою команду фахівців для роботи з гравцями київського клубу.

Мірча Луческу знайшов подвійну заміну Олександру Спірідону, який відмовився стати помічником румуна в Динамо, повідомляє Sport.ro.

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До свого тренерського штабу Луческу запросив італійця Дієго Лонго і молдаванина Еміліана Караса. Лонго працював помічником сина новоспеченого тренера Динамо – Развана Луческу. Карас працював у тренерському штабі румунського Клужа.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс анонсував, що саме Спірідон, який працював з Луческу у Шахтарі, стане асистентом головного тренера Динамо.

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