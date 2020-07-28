Шахтар переконав Спірідона відмовитись від переходу в Динамо, – ЗМІ

Олександр Спірідон відмовився увійти у тренерський штаб Динамо, повідомляє румунське видання Sport.ro.

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За інформацією джерела, керівництво Шахтаря застерегло фахівця від переїзду у Київ. Раніше, Ігор Суркіс заявляв, що Спірідон знову працюватиме разом з Мірчею Луческу. Нагадаємо, обидва фахівці провели пліч-о-пліч багато років у тренерському штабі Шахтаря.

Вже сьогодні, 28 липня, Луческу повинен прибути до Києва, а 30 липня у новоспеченого наставника Динамо запланована велика прес-конференція.

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