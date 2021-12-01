"Чи справедливо Мессі отримав "Золотий м'яч"? Двояка думка. Мессі виграв Копа Амеріка. Це дуже багато важить. Лєвандовскі хороший гравець, він забивний. Поляк на полі працює безпосередньо у центральній зоні. І коли м'яч туди потрапляє, він забиває. Також він забиває після подачі з флангу. Так вирішило голосування. Мессі – це все-таки багатосторонній гравець, який робить результат.

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Чи варто було вручити два "Золоті м'ячі"? Я думав, що так і зроблять. Це було б слушно. Важко було дивитися на Лєвандовскі. Але що ж робити? Премію вже вручили.

Чи може Роберт у майбутньому все-таки отримати "Золотий м'яч"? Я думаю, що якщо він наступного року забиватиме так, як він зараз забиває, а Баварія вийде у фінал Ліги чемпіонів, тоді обов'язково наступний "Золотий м'яч" дадуть польському форварду", – сказав Сабо у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

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