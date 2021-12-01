"Важко було дивитися на Лєвандовскі": Сабо запропонував свій сценарій щодо підсумків голосування за "Золотий м'яч-2021"
Відомий український тренер Йожеф Сабо висловився щодо отримання Ліонелем Мессі чергової нагороди найкращого гравця світу.
"Чи справедливо Мессі отримав "Золотий м'яч"? Двояка думка. Мессі виграв Копа Амеріка. Це дуже багато важить. Лєвандовскі хороший гравець, він забивний. Поляк на полі працює безпосередньо у центральній зоні. І коли м'яч туди потрапляє, він забиває. Також він забиває після подачі з флангу. Так вирішило голосування. Мессі – це все-таки багатосторонній гравець, який робить результат.
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Чи варто було вручити два "Золоті м'ячі"? Я думав, що так і зроблять. Це було б слушно. Важко було дивитися на Лєвандовскі. Але що ж робити? Премію вже вручили.
Чи може Роберт у майбутньому все-таки отримати "Золотий м'яч"? Я думаю, що якщо він наступного року забиватиме так, як він зараз забиває, а Баварія вийде у фінал Ліги чемпіонів, тоді обов'язково наступний "Золотий м'яч" дадуть польському форварду", – сказав Сабо у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.
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