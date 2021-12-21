Напередодні у Бухаресті відбулася церемонія нагородження "La Gala GSP 2021", повідомляє gsp.ro.

Луческу потрапив до рейтингу найбагатших людей Румунії – дві інші футбольні легенди позаду

Свій приз отримав Мірча Луческу. Наставника київського Динамо визнали найкращим тренером року. Це п'ята подібна нагорода для фахівця. Востаннє він отримував її у 2014 році.

Варто зауважити, що у 2021-му Динамо під керівництвом 76-річного фахівця виграло чемпіонат та Кубок України. Також кияни грали у груповому етапі Ліги чемпіонів, а весною були серед учасників плей-офф Ліги Європи.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу