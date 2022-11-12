Инсайдом по планам Мистера поделился Константин Ангелаке – бывший президент бухарестского Динамо, тесно дружащий со 77-летним специалистом.

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"Лично у Мирчи Луческу все в порядке. Динамо идет как может. В том смысле, что команда играет там, где выходит, преемственности быть не может, легионеры ушли, остались только молодые украинские футболисты.

Он сказал мне, что, возможно, этот год будет для него последним, что с него хватит и ему нужно позаботиться о себе и отдохнуть, чтобы обрести покой. Наверное, если так и дальше пойдет, то зимой или следующим летом он скажет Суркису: "Господин, было бы хорошо остановиться на этом. Найдите украинца, найдите то, что вы хотите, и двигаемся дальше", – приводит слова Ангелаке Cancan.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года и сразу же завоевал с киевлянами чемпионство и Кубок Украины. В текущем сезоне после 12-ти туров "бело-синие" идут в турнирной таблице на 5-й строчке, имея в своем активе 19 очков. Контракт румына с киевским клубом истекает 30 июня 2024 года.

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