Луческу став найстаршим чинним тренером світу

Мірча Луческу лише нещодавно підписав контракт з Динамо, але вже встиг очолити один з рейтингів.

Румунський фахівець очолив рейтинг найстарших наставників світу, які продовжують працювати, повідомляє ТК Футбол.

Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо

29 липня Містеру виповниться 75 років. До повернення Луческу у тренерське крісло найстаршим тренером був керманич збірної Албанії Едоардо Рея, який 10 жовтня також святкуватиме своє 75-річчя.

Нагадаємо, Мірча Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Новий тренер "біло-синіх" викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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