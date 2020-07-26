Луческу став найстаршим чинним тренером світу

Румунський фахівець очолив рейтинг найстарших наставників світу, які продовжують працювати, повідомляє ТК Футбол.
Луческу вимагає повернути Супрягу в Динамо
29 липня Містеру виповниться 75 років. До повернення Луческу у тренерське крісло найстаршим тренером був керманич збірної Албанії Едоардо Рея, який 10 жовтня також святкуватиме своє 75-річчя.
Нагадаємо, Мірча Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Новий тренер "біло-синіх" викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.
Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно