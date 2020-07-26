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Луческу став найстаршим чинним тренером світу

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Луческу став найстаршим чинним тренером світу
Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Мірча Луческу лише нещодавно підписав контракт з Динамо, але вже встиг очолити один з рейтингів.

Румунський фахівець очолив рейтинг найстарших наставників світу, які продовжують працювати, повідомляє ТК Футбол.

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29 липня Містеру виповниться 75 років. До повернення Луческу у тренерське крісло найстаршим тренером був керманич збірної Албанії Едоардо Рея, який 10 жовтня також святкуватиме своє 75-річчя.

Нагадаємо, Мірча Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Новий тренер "біло-синіх" викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо
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