"Ймовірно, для майбутніх поколінь було б краще, якби Марадона залишив про себе тільки хороші спогади. Але це був би не він. Дієго прожив життя з усіма його моментами, навіть поганими. Він хотів взяти від життя все, прожити його з максимальною інтенсивністю, а іноді і за її межами.

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Він прожив усього 60 років, а інші живуть сотню. Марадона пішов з життя, як великі митці, такі як Мерілін Монро, Елвіс, Майкл Джексон... Вони відчували, що починають втрачати здатність передавати емоції людям... Дієго ніколи не переживав, що він більше не може відповідати своєму таланту, і це його погубило", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу на 61-му році життя.

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