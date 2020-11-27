"Вероятно, для будущих поколений было бы лучше, если бы Марадона оставил о себе только хорошие воспоминания. Но это был бы не он. Диего прожил жизнь со всеми ее моментами, даже плохими. Он хотел взять от жизни все, прожить его с максимальной интенсивностью, а иногда и за ее пределами.

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Он прожил всего 60 лет, а другие живут сотни. Марадона ушел из жизни, как великие художники, такие как Мэрилин Монро, Элвис, Майкл Джексон... Они чувствовали, что начинают терять способность передавать эмоции людям... Диего никогда не переживал, что он больше не может соответствовать своему таланту, и это его погубило", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни.

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