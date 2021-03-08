Румунський фахівець працював з Кобіним ще під час ігрової кар'єри українця. Тоді Луческу очолював донецький Шахтар, а Василь без особливого успіху складав конкуренцію Даріо Срні.

Динамо – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу

"У порівнянні з попередньою грою тренер змінив сім основних гравців. Те, як він підготувався до матчу і побудував гру в обороні, говорить про те, що у нього є своє бачення футболу. У першому таймі Кобін досяг того, чого хотів. Упевнений, що він буде рости як тренер", – цитує Луческу Динамоманія.

До слова, напередодні Кобін вдруге у нинішньому сезону розгромно програв дуель Луческу. В першому колі Минай пропустив від Динамо чотири "сухих" м'ячі, а цього разу отримав на один гол менше.

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