Румынский специалист работал с Кобиным еще во время игровой карьеры украинца. Тогда Луческу возглавлял донецкий Шахтер, а Василий без особого успеха составлял конкуренцию Дарио Срне.

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"По сравнению с предыдущей игрой тренер сменил семь основных игроков. То, как он подготовился к матчу и построил игру в обороне, говорит о том, что у него есть свое видение футбола. В первом тайме Кобин добился того, чего хотел. Уверен, что он будет расти как тренер", – цитирует Луческу Динамомания.

К слову, накануне Кобин во второй раз в нынешнем сезоне крупно проиграл дуэль Луческу. В первом круге Минай пропустил от Динамо четыре "сухих" мяча, а в этот раз получил на один гол меньше.

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