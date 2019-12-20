Луческу отримав пропозицію від Сьйона, – ЗМІ

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу може стати наставником швейцарського Сьйона.

Президент швейцарського Сьйона Крістіан Константін дуже зацікавлений у співпраці з Мірчею Луческу, повідомляє румунське видання Blick.

Луческу може очолити Сантос

Зазначається, що однією із переваг екс-наставника Шахтаря може стати знання французької мови, яка використовується у франкомовних регіонах Швейцарії.

До слова, Сьйон посідає сьоме місце в чемпіонаті Швейцарії, маючи 21 пункт в активі (в турнірній таблиці всього 10 команд). Раніше повідомлялось, що Луческу отримав пропозицію очолити бразильський Сантос.

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