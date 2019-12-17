Луческу може очолити Сантос

Колишній наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу отримав несподіваний варіант відновлення тренерської роботи. Досвідчений румун може опинитися за океаном.

74-річний фахівець може очолити бразильський Сантос. Про це журналіст Емануель Рошу написав у своєму твіттері.

Луческу та Фонсека відвідали Форум елітних тренерів

"Це реальний варіант із продовженням кар'єри. Я визначусь після Нового року, оскільки маю інші цікаві пропозиції", – прокоментував для репортера інформацію сам Луческу.

Відзначимо, що в сезоні-2019 Сантос фінішував 2-м у бразильській Серії А. Мірча Луческу впродовж 2004-2016 рр. тренував донецький Шахтар і здобув із "гірниками" 8 чемпіонських титулів, а також тріумфував у Кубку УЄФА в сезоні 2008/09. Потім він працював із пітерським Зенітом і збірною Туреччини, звідки був звільнений на початку 2019-го.

"Шахтар – без негативу": Богдан Шуст – про розвал "бронзової" Ворскли і зірку "гірників", яка накивала п'ятами