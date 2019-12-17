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Луческу може очолити Сантос

20:45 2782 Читать на русском
Луческу може очолити Сантос
Мірча Луческу / Reuters

Колишній наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу отримав несподіваний варіант відновлення тренерської роботи. Досвідчений румун може опинитися за океаном.

74-річний фахівець може очолити бразильський Сантос. Про це журналіст Емануель Рошу написав у своєму твіттері.

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"Це реальний варіант із продовженням кар'єри. Я визначусь після Нового року, оскільки маю інші цікаві пропозиції", – прокоментував для репортера інформацію сам Луческу.

Відзначимо, що в сезоні-2019 Сантос фінішував 2-м у бразильській Серії А. Мірча Луческу впродовж 2004-2016 рр. тренував донецький Шахтар і здобув із "гірниками" 8 чемпіонських титулів, а також тріумфував у Кубку УЄФА в сезоні 2008/09. Потім він працював із пітерським Зенітом і збірною Туреччини, звідки був звільнений на початку 2019-го.

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Теги
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