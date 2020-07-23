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Луческу очолив Динамо – відео презентації нового тренера киян

16:45 - Читать на русском
Луческу очолив Динамо – відео презентації нового тренера киян
Мірча Луческу / Фото ФК Динамо

Мірча Луческу вийшов на газон стадіону імені Лобановського у статусі наставника Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс презентував нового головного тренера киян – Мірчу Луческу.

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Оголошення несподіваної новини відбувалось на стадіоні імені Лобановського. Румунський фахівець пообіцяв не розчарувати керівництво "біло-синіх" та його вболівальників.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Відеоновини
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