Луческу очолив Динамо – відео презентації нового тренера киян

Україна — 17:38 2676
-
"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо
-
Луческу в Динамо – найжахливіше і катастрофічне рішення в житті Суркісів, – БосянокУкраїна — 17:13 1517
-
"Не знаю, як це сприймати": Маркевич оцінив призначення Луческу – Динамо не ШахтарУкраїна — 16:05 11642
-
"Плювок в очі усім вболівальникам Динамо", – київські ультрас анонсували протести через призначення ЛуческуУкраїна — 15:39 5154
-
Луческу прокоментував призначення в ДинамоУкраїна — 15:18 15270