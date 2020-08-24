"Луческу ніколи не приховував, що любить бразильців": Леоненко не вірить у Динамо без підсилення якісними новачками

"Я буду радий, якщо Динамо буде ось так легко обігрувати команд сім-вісім, як у матчі з Олімпіком. Хотілося б! Якщо нікого Динамо не купить, то з цією командою буде дуже складно чогось зробити.

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Луческу ніколи не приховував, що любить бразильців. На них потрібен час. У Шахтарі – це одне, адже Рінат Леонідович купував талановитих і молодих бразильців. Крім того, коли одні бразильці йшли, то вже інші чекали", – заявив Леоненко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Динамо цього літа повернуло Артема Кравця і домовилося про перехід Володимира Костевича, який взимку покине Лех на правах вільного агента.

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