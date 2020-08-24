"Луческу никогда не скрывал, что любит бразильцев": Леоненко не верит в Динамо без усиления качественными новичками

"Я буду рад, если Динамо будет вот так легко будет обыгрывать команд семь-восемь, как в матче с Олимпиком. Хотелось бы! Если никого Динамо не купит, то с этой командой будет очень сложно чего-то сделать.

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Луческу никогда не скрывал, что любит бразильцев. На них нужно время. В Шахтере – это одно, ведь Ринат Леонидович покупал талантливых и молодых бразильцев. Кроме того, когда одни бразильцы шли, уже другие ждали", – заявил Леоненко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Динамо этим летом вернуло Артема Кравца и договорилось о переходе Владимира Костевича, который зимой покинет Лех на правах свободного агента.

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