Луческу ніколи не казав поганого про Динамо та його вболівальників, – Суркіс

Президент київського Динамо Ігор Суркіс підкреслив, що новий головний тренер команди Мірча Луческу ніколи не говорив образливі речі про клуб та його вболівальників.

"Можу сказати, що переглянувши всю пресу за останні 12-13 років, коли Мірча працював в Шахтарі, він про київське Динамо, про наших вболівальників ніколи не сказав жодного поганого слова.

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Так, були моменти, коли він висловлював незадоволення, наприклад, Федерацією футболу. Але при цьому, коли мій брат працював у Федерації футболу, Шахтар за цей час 8 разів завойовував золоті медалі, – з 12.

А сьогодні у нас ситуація, коли від Федерації футболу (УАФ) нас судить два судді. Так, я запевняю вас, що Мірча теж на це не буде дивитися, де б він не працював. Завжди тренер, який працює в команді, буде відстоювати інтереси своєї команди. І так має бути, так є в будь-якому цивілізованому світі", – сказав Суркіс на презентації Луческу в статусі тренера Динамо.

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