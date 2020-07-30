Луческу никогда не говорил плохого о Динамо и его болельщиках, – Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подчеркнул, что новый главный тренер команды Мирча Луческу никогда не говорил обидные вещи о клубе и его болельщиков.

"Могу сказать, что просмотрев всю прессу за последние 12-13 лет, когда Мирча работал в Шахтере, он про киевское Динамо, про наших болельщиков никогда не сказал ни одного плохого слова.

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Да, были моменты, когда он выражал недовольство, например, Федерацией футбола. Но при этом, когда мой брат работал в Федерации футбола, Шахтер за это время 8 раз завоевывал золотые медали, – с 12.

А сегодня у нас ситуация, когда от Федерации футбола (УАФ) нас судит два судьи. Да, я уверяю вас, что Мирча тоже на это не будет смотреть, где бы он ни работал. Всегда тренер, который работает в команде, будет отстаивать интересы своей команды. И так должно быть, так есть в любом цивилизованном мире", – сказал Суркис на презентации Луческу в статусе тренера Динамо.

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