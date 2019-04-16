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Луческу може очолити турецький гранд

12:20 516 Читать на русском
Луческу може очолити турецький гранд
Мірча Луческу / РБК-Україна

Екс-наставник Шахтаря і збірної Туреччини Мірча Луческу може очолити стамбульський Бешикташ.

Луческу був помічений на матчі чемпіонату Туреччини Бешикташа з Істанбулом. Це пов'язують з тим, що румунський фахівець повинен очолити "орлів" вже цього літа, повідомляє Cihan Haber Ajansı.

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Нинішній наставник Бешикташа Шенол Гюнеш очолює також і збірну Туреччини. Він бажає зосередитися на роботі тільки в національній команді.

Нагадаємо, що після звільнення Луческу з посади головного тренера збірної Туреччини в українських ЗМІ відразу ж з'явилися припущення, що румунський фахівець може повернутися в Шахтар, де замінить Паулу Фонсека, проте сам Луческу всі ці чутки спростовував.

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Теги
Шахтар Шахтар Бешикташ Бешикташ Туреччина Туреччина Туреччина Мірча Луческу Мірча Луческу
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