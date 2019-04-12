"З віком він почав нести всяку маячню", – Селюк розкритикував Луческу через резонансні висловлювання

Відомий агент Дмитро Селюк розповів про відносини з екс-тренером донецького Шахтаря Мірчею Луческу.

"Коли румунський фахівець каже, що він сам досяг такого результату, вивів Шахтар на новий рівень, це не відповідає дійсності. Безумовно, він працював з футболістами, але всі рішення приймав Ахметов.

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Луческу покинув Шахтар, а клуб і далі досягає результату. Потрібно віддати належне Рінату Леонідовичу, адже без нього не було б таких досягнень. Можу сказати, що саме президент Шахтаря наполіг на тому, щоб в команду запросили Вілліана. Ліон пропонував за цього гравця 18 мільйонів доларів, а Шахтар заплатив 20. Мені про це особисто говорив президент Ліона.

У Шахтаря була своя трансферна політика. Вони брали гравців молодіжної збірної Бразилії. Потім ці футболісти виступали в Лізі чемпіонів і переходили в топ-клуби. Потрібно тільки похвалити Шахтар, адже вони продавали футболістів дуже вигідно.

Чому на мене ображався Луческу? Зараз він почав нести всяку маячню, говорити, що виганяв мене з готелю. Напевно, все-таки вік дає про себе знати. Коли в Україні почалися проблеми на сході, агент Кіа Джурабчян умовляв бразильців втекти з Шахтаря. На цьому тлі у них з Луческу виник конфлікт. Зі мною Містер бачився в готелі, коли я сидів з Мхітаряном. Він підійшов, привітався з нами і пішов. Ось і все, не потрібно вірити всьому, що говорить Луческу. Я думаю, йому здалося, що він воював зі мною, а не з Кіа. Просто дві ситуації переплелися.

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Коли Зеніт хотів підписати контракт з Луческу, я в інтерв'ю сказав, що це велика помилка пітерського клубу. Вважаю, що Луческу вже все що міг – дав футболу, більше він нічого не зможе досягти. Ахметов ніколи б не відпустив тренера, який зміг би ще принести користь Шахтарю.

Луческу багато чого досяг в донецькому клубі, заробив величезні гроші і міг би просто красиво закінчити тренерську кар'єру в будь-якій збірній. Я не можу собі уявити, щоб Алекс Фергюсон, який скільки років пропрацював в МЮ, взяв і перейшов в Фулхем або ПСЖ", – сказав Селюк в інтерв'ю Sport Arena.