"Що може мене змусити піти з поста президента Динамо? Ось якщо ви зараз скажете, що захочете покерувати і візьмете на себе фінансову складову. А якщо ви скажете, що просто хочете покерувати, напевно, я не піду.

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Якщо у вас є сміливість покерувати за свої гроші, значить, ви будете відповідально до цього ставитися. А просто покерувати, молоти язиком і розвалити... Поки я живий, я розвалити Динамо не дам.

Чи готовий я продати Динамо? Якщо я буду розуміти, що людина, яка купить Динамо, зробить не так, як зробив бізнесмен Сергій Курченко для харківського Металіста, – я готовий", – наводить слова Суркіса Динамоманія з посиланням на видання Гордон.

Нагадаємо, Ігор Суркіс є президентом Динамо з 10 червня 2002 року. До цього босом клубу був його старший брат Григорій.

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