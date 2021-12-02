У главного тренера Динамо Мирча Луческу есть теоретические шансы сменить место работы уже совсем скоро.

30 ноября завершился контракт Мирела Редоя со сборной Румынии. Тамошняя федерация футбола уже приступила к поискам преемника, а ее вице-президент Аурел Цикляну назвал 12 кандидатов на вакантное место.

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"Каждый член технической комиссии выступил, высказал мнение по поводу ситуации, критериев, прошлого и будущего предложенного тренера или тренеров. Были выделены некоторые имена, в общей сложности их 12: оба Луческу (Мирча и Разван), оба Иорданеску (Эдвард и Ангел), Георге Хаджи, Виктор Пицурке, Космин Олерой, Дан Петреску, Адриан Урся, Адриан Муту, Ласло Болони и Георге Гилча", – цитирует Цикляну PlaySport .

Напомним, у Мирчи Луческу уже был опыт тренерской работы в сборной Румынии – в течение 1981-1986 годов. Контракт 76-летнего специалиста с Динамо рассчитан до лета 2024 года.

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