"Я не знаю, на що він розраховував, але в 34 роки нелегко перейти в іншу команду, закріпитися там.

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У Барселоні на нього грали всі, він ходив по полю, бо не пробігав понад вісім кілометрів за матч, але коли у нього був м'яч в ногах, він міг вирішити долю епізоду. Йому дозволяли це робити", – цитує Луческу TelekomSport.

Нагадаємо, влітку Ліонель Мессі був змушений попрощатися з Барселоною і вирішив приєднатися до ПСЖ. Поки аргентинцю не вдалося сформувати по-справжньому грізне тріо з Мбаппе та Неймаром. Після класного матчу проти Ман Сіті в Лізі чемпіонів ПСЖ поступився Ренну. Наразі в активі Мессі 1 гол у 5 матчах.

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