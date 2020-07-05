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Неймар уклав сенсаційну угоду з ПСЖ – Барселоні варто зробити лише один крок

14:03 - Читать на русском
Неймар уклав сенсаційну угоду з ПСЖ – Барселоні варто зробити лише один крок
Неймар / AFP

Форвард ПСЖ Неймар все ще хоче повернутись до Барселони і зробив важливий крок для здійснення цього трансферу.

Неймар досягнув домовленості з ПСЖ, що парижани відпустять його, якщо Барселона зробить нову пропозицію, повідомляє AS.

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Зазначається, що ПСЖ вимагає від бразильця максимальної самовіддачі до завершення поточного сезону – паризький клуб продовжить боротьбу за Лігу чемпіонів у серпні. Додамо, що бразилець відмовляється продовжувати контракт з ПСЖ, який розрахований до 2022 року, і парижани можуть отримати частину коштів, витрачених на зірку.

Нагадаємо, у 2017 році Неймар перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро. Цей трансфер досі залишається рекордним в історії футболу.

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Головне Барселона Барселона Трансфери Барселони Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Неймар в Барселону
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