Ліверпуль готовий продати Ловрена – Мілан напоготові

Англійський Ліверпуль не чинитиме перешкод можливому відходу з команди оборонця Деяна Ловрена.

Мерсисайдці готові відпустити хорвата за 25 млн фунтів, повідомляє The Times.

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Ліверпуль не виставлятиме Ловрена на трансфер, проте розгляне всі пропозиції щодо можливого переходу. За інформацією видання, у послугах віце-чемпіона світу зацікавлений італійський Мілан.

У сезоні 2018/19 Деян Ловрен втратив стабільне місце в основі "червоних". У його активі лише 18 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол.