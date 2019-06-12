toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УПЛ УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль готовий продати Ловрена – Мілан напоготові

17:28 15 Читать на русском
Ліверпуль готовий продати Ловрена – Мілан напоготові
Деян Ловрен / Reuters

Англійський Ліверпуль не чинитиме перешкод можливому відходу з команди оборонця Деяна Ловрена.

Мерсисайдці готові відпустити хорвата за 25 млн фунтів, повідомляє The Times.

Ліверпуль представив виїзну форму на новий сезон – строга класика від тріумфаторів Ліги чемпіонів

Ліверпуль не виставлятиме Ловрена на трансфер, проте розгляне всі пропозиції щодо можливого переходу. За інформацією видання, у послугах віце-чемпіона світу зацікавлений італійський Мілан.

У сезоні 2018/19 Деян Ловрен втратив стабільне місце в основі "червоних". У його активі лише 18 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол.

blog_ava
Конопля поскаржився на ганебну поведінку гравців збірної Італії – суддя не карав їх за відверте хамство
08:52
4274
Теги
Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль Мілан Мілан Англія Трансфери Трансфери Ліверпуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
56
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук