Льов більше не викликатиме у збірну Німеччини трьох багаторічних лідерів команди

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов розповів, що не викликатиме у збірну трьох гравців.

"Цей рік стане новим стартом для збірної Німеччини, і ми хочемо почати з кардинальних змін. Жером Боатенг, Матс Хуммельс і Томас Мюллєр не потрапили до складу збірної в минулому році і я пояснив їм, що більше не планую викликати їх до збірної.

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Це одне з моїх рішень за планом реформування команди. Я повідомив їм про це в понеділок, під час особистої зустрічі в Мюнхені. Вважаю це правильних кроком, адже ми хочемо зробити збірній Німеччини нове обличчя", – цитує Льова Bild.

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До слова, Боатенг виступав за збірну Німеччини з 2009-го року, Мюллєр та Хуммельс – з 2010. Усі троє перемогли з національною командою на чемпіонаті світу 2014.