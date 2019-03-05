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Льов більше не викликатиме у збірну Німеччини трьох багаторічних лідерів команди

17:51 671 Читать на русском
Льов більше не викликатиме у збірну Німеччини трьох багаторічних лідерів команди
Томас Мюллєр та Йоахім Льов / Фото Reuters

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов розповів, що не викликатиме у збірну трьох гравців.

"Цей рік стане новим стартом для збірної Німеччини, і ми хочемо почати з кардинальних змін. Жером Боатенг, Матс Хуммельс і Томас Мюллєр не потрапили до складу збірної в минулому році і я пояснив їм, що більше не планую викликати їх до збірної.

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Це одне з моїх рішень за планом реформування команди. Я повідомив їм про це в понеділок, під час особистої зустрічі в Мюнхені. Вважаю це правильних кроком, адже ми хочемо зробити збірній Німеччини нове обличчя", – цитує Льова Bild.

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До слова, Боатенг виступав за збірну Німеччини з 2009-го року, Мюллєр та Хуммельс – з 2010. Усі троє перемогли з національною командою на чемпіонаті світу 2014.

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Євро-2020 Жером Боатенг Жером Боатенг Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Томас Мюллєр Томас Мюллєр Матс Хуммельс Матс Хуммельс
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