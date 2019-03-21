Німеччина – Сербія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Німеччина не змогла обіграти Сербію у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Сербія.

Збірна Сербії, яка є суперником України у відборі до Євро-2020, несподівано зуміла зіграти внічию з командою Німеччини. На початку матчу рахунок відкрив Лука Йовіч, а в середині другої половини Леон Горецка відновив рівновагу і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

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