Німеччина вдома розписала результативну нічию з Сербією

Німеччина зіграла бойову нічию проти Сербії, яка є суперником збірної України у відборі до Євро-2020.

Матч розпочався без гостроти. Німці задали досить високий темп та різними передачами намагалися знайти слабкощі в обороні суперника, а серби закрилися та чекали шансу для контратак. Як виявилось, недаремно: перший же їх випад на 11-й хвилині призвів до кутового, після скидки з якого Йовіч скористався неуважністю Зюле та пробив головою – 0:1.

Господарі такого повороту не очікували й навалилися на штрафний Сербії, але реальний момент вдалося створити тільки після обрізки Максімовіча – Вернер отримав пас та увірвався у зону між центрбеками, пробивши з меж карного майданчика, але Дмітровіч парирував!

Непоганий початок змінився довгою позиційною боротьбою без гостроти. Німцям катастрофічно бракувало ідей, а задум сербів зводився до рідких контратак. На 26-й хвилині одна з них завершилась проривом Йовіча та ударом метрів з 14-ти, однак Клостерманну у підкаті вдалося його заблокувати. Це був рядовий момент для матчів хороших команд, але у німецької не було навіть таких – Хавєрц, Брандт та Хальстенберг розчинилися на полі. Лише Вернер створював гостроту: так, на 37-й хвилині він скористався рикошетом після прострілу та пробив з лінії воротарської, але сербів врятував голкіпер.

Кінцівка першого тайму залишилась за сербами. На 41-й хвилині їм вдалося розірвати оборону Німеччини фланговою атакою з виводом Льяїча віч-на-віч з Нойєром, але Адам з вигідної позиції чомусь пробив не в кут, а над поперечиною. На 44-й він же заробив штрафний, подачу з якого замкнув Міленковіч – в останній момент німців врятував Та. Після цього гості ще й виграли верхову боротьбу при кутовому.

На початку другого тайму Йоахім Львов зняв з гри Хавєрца та Брандта, випустивши Ройса та Горєцку. Німеччина одразу перехопила ініціативу: так, Марко на 59-й хвилині увірвався на правий край штрафного, ефектно обіграв захисника та вистрілив метрів з шести у ближній кут – Дмітровіч парирував! На 65-й дав про себе знати Сане, який замкнув флангову подачу ударом головою у Дмітровіча, а в наступній атаці п'яткою віддав на Гюндогана – Ілкай обіграв голкіпера та пробив у порожні ворота, однак Максімовіч у підкаті вибив м'яч!

Зрештою, тиск господарів не міг не призвести до гола. На 69-й хвилині вони покарали сербів за грубу обрізку Рукавіни, розігравши швидку атаку з прострілом Марко Ройса та класним ударом Горєцки під ліву стійку – 1:1! Бундестім відчув "запах крові" та міг вийти уперед на 73-й: Сане увірвався на правий край штрафного, одним рухом поклав на газон двох захисників та вистрілив з мінімальної відстані, а на 77-й потужно пробив із середньої дистанції – в обох випадках Дмітровіч був на висоті! Вже за хвилину німці розіграли красиву комбінацію в один дотик з виводом Ройса віч-на-віч, але голкіпер вчасно вийшов з воріт та вибив м'яч з-під ніг Марко.

В останні 10 хвилин німці продовжили висіти над штрафним Сербії, але гостям вдалося перевести матч у площину фізичної боротьби, грубощів та конфліктів – так, через травму не дограв матч Клостерманн, Сане лише дивом не був вилучений за неспортивну поведінку, а Мілан Павков отримав червону за грубий підкат. Зрештою, арбітр завершив цю бійню фінальним свистком, який просигналізував про завершення матчу бойовою нічиєю.

Сербія: