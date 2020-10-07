Німеччина провела спаринг з Туреччиною в Кельні. Йоахім Льов у цьому матчі вирішив перевірити найближчий резерв. Футболістів Баварії та РБ Лейпциг, а також Тоні Крооса поберегли на ігри з Україною та Швейцарією. Вони приєднаються до команди вже після товариської зустрічі.

Бундестім на гру в ролі капітана вивів улюбленець головного тренера Юліан Дракслер. В атаці йому допомагали Кай Хаверц і Юліан Брандт. А на вістрі вийшов новачок Бенфіки Лука Вальдшмідт. У німців дебютував за головну команду країни Флоріан Нойхаус, який незабаром у складі гладбахської Борусії зіграє проти Шахтаря в Лізі чемпіонів. Дебютант вийшов на позиції "шістки" – перед трійкою центрбеків.

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Туреччина активно розпочала зустріч і виглядала дуже націленою на чужі ворота. Німці забили швидкий гол, але його скасували через положення поза грою – Вальдшмідт влучив у голкіпера, а Дракслер добивав з офсайду. Однак ця атака була радше виключенням, адже господарі не часто добиралися до чужих воріт. Бракувало взаєморозуміння. Натомість суперник перекушував передачі, організовано оборонявся та вибігав у швидкі контратаки.

Турки виходили з оборони довгими передачами на хід швидким крайкам. Найбільше страждав лівий фланг оборони Бундестім. Язиджи мусив забивати після прострілу Килинча, однак пробив над поперечиною. Ще один удар Язиджи парирував Лєно. У Німеччини були проблеми з переходом з атаки в оборону – підопічні Йоахіма Льова не встигали та дарували гостям гострі стандарти. Один з таких призвів до потужного удару Караджі (заблокував Джан).

Бундестім мало що створювала. Дальній удар Нойхауса та неточна спроба Шульца. Вже ближче до перерви німці почали будувати хороші комбінації. Хаверц і Дракслер передачами в дотик організували класний момент для Брандта, однак з його ударом впорався голкіпер. Гюнок ще встиг врятувати Туреччину після удару Вальдшмідта, але під завісу першого тайму все ж пропустив. Хаверц на контратаці одним пасом відрізав всю оборону турків, а Дракслер майстерно реалізував вихід сам на сам.

У другому таймі пішла активніша гра. Туреччині вже не вистачало концентрації, аби зупиняти атаки господарів, але попереду хлопці Шенола Гюнеша почали краще використовувати свої шанси. Скориставшись діркою в опорній зоні Бундестім, розкішний гол забив Туфан – вільно прийняв м'яч, розвернувся та закрутив у дальню "дев'ятку". Гості давно заслужили на це взяття воріт. А незабаром вони взагалі могли вийти вперед, якби Лєно не потягнув удар Ундера.

Німеччина спробувала компенсувати провали в обороні активністю біля чужих воріт. Відмінна комбінація через центр за участю Джана, Вальдшмідта, Нойхауса та Хаверца стала результативною. Лука відіграв п'ятою, тонка стіночка від Кая, а Флоріан розстріляв голкіпера. Прекрасний дебют для півзахисника Борусії М. Здавалось би...

Через 10 хвилин акценти трішки змінилися. Нойхаус втратив м'яч перед своїми воротами та дозволив Караджі безперешкодно вразити ворота Лєно. Щоправда, турок має розділити овації за цей гол з арбітром, адже він явно порушував правила проти Флоріана.

Німеччина забила й третій гол. Спрацювала одна із замін Льова. Гозенс, вийшовши з лави запасних, протягнув м'яч лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик. Турецька оборона скинула прямо на Вальдшмідта, а той обробив м'яч і потужно бахнув по воротах. Голкіпер був безсилим. Втім, гості втретє відігралися! Перший удар Карамана взяла на себе поперечина, але в компенсований час нападник, якому приписували інтерес від Динамо, все ж вирвав для турків нічию.

Німеччина не перемогла в товариському матчі та їде в Київ з зіпсованим настроєм. 10 жовтня Бундестім зустрінеться зі збірною України. Там буде солідніший склад, а сьогодні деякі резервісти скористалися шансом від головного тренера.

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