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Льов шокований звільненням Лопетегі

13 червня 17:36 1052 Читать на русском
Льов шокований звільненням Лопетегі
Йоахім Льов / Німеччина

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував звільнення свого колеги Хулена Лопетегі з посади наставника команди Іспанії.

"Звільнення Хулена Лопетегі стало для мене величезною несподіванкою. Не знаю всіх причин, але сама по собі така ситуація за день до початку чемпіонату світу – це серйозний шок, адже це може спричинити за собою дестабілізацію всередині іспанської команди.

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При цьому потрібно пам'ятати про те, що Іспанія – це зіграна команда, яка дотримується філософії, яка існує вже багато років, тому, думаю, що звільнення не вплине на підготовку команди до матчів чемпіонату світу.

Що стосується Єрро, який очолить команду, то, думаю, що у нього все вийде. Він був помічником у Реалі, коли там грали Самі Хедіра і Месут Озіл. Тому ще раз повторюся, що зміна тренера не позначиться на класі команди", – цитує Льова ТАСС.

Теги
ЧС 2018 Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Німеччина Німеччина Фернандо Єрро Фернандо Єрро Іспанія Іспанія Йоахім Льов Йоахім Льов
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