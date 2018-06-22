Льов шокований звільненням Лопетегі

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував звільнення свого колеги Хулена Лопетегі з посади наставника команди Іспанії.

"Звільнення Хулена Лопетегі стало для мене величезною несподіванкою. Не знаю всіх причин, але сама по собі така ситуація за день до початку чемпіонату світу – це серйозний шок, адже це може спричинити за собою дестабілізацію всередині іспанської команди.

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При цьому потрібно пам'ятати про те, що Іспанія – це зіграна команда, яка дотримується філософії, яка існує вже багато років, тому, думаю, що звільнення не вплине на підготовку команди до матчів чемпіонату світу.

Що стосується Єрро, який очолить команду, то, думаю, що у нього все вийде. Він був помічником у Реалі, коли там грали Самі Хедіра і Месут Озіл. Тому ще раз повторюся, що зміна тренера не позначиться на класі команди", – цитує Льова ТАСС.