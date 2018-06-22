Лев шокирован увольнением Лопетеги

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал увольнение своего коллеги хулена Лопетеги с поста наставника команды Испании.

"Увольнение Хулена Лопетеги стало для меня огромной неожиданностью. Не знаю всех причин, но сама по себе такая ситуация за день до начала чемпионата мира – это серьезный шок, ведь это может повлечь за собой дестабилизацию внутри испанской команды.

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При этом нужно помнить о том, что Испания – это сыгранная команда, которая придерживается философии, которая существует уже много лет, поэтому, думаю, что увольнение не повлияет на подготовку команды к матчам чемпионата мира.

Что касается Йерро, который возглавит команду, то, думаю, что у него все получится. Он был помощником в Реале, когда там играли Сами Хедира и Месут Озил. Поэтому еще раз повторюсь, что смена тренера не отразится на классе команды", – цитирует Лева ТАСС.