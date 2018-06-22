Єрро очолив збірну Іспанії

Колишній капітан Реала Фернандо Єрро офіційно призначений на посаду головного тренера збірної Іспанії після звільнення Хулена Лопетегі.

Раніше Єрро був спортивним директором Королівської федерації футболу Іспанії. Сьогодні, 13 червня, саме Фернандо провів тренування збірної.

Тренерського досвіду в Єрро небагато: працював асистентом Карло Анчелотті в рідному Мадриді, а потім спробував себе рік в Ов'єдо.

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Нагадаємо, Хулен Лопетегі був звільнений за день по початку чемпіонату світу 2018 року через своє призначення на посаду головного тренера Реала.

У Королівській федерації футболу Іспанії сприйняли цю новину, як зраду інтересів національної команди, яка всього за два дні стартує на Мундіалі матчем проти Португалії.

Нагадаємо, на ЧС-2018 Іспанія зіграє в одній групі з Португалією, Марокко та Іраном.