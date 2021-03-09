"Я йду на цей крок цілком свідомо, сповнений гордості і величезної подяки, але в той же час залишаюся вмотивованим напередодні Євро-2020. Я гордий, тому що для мене робота на благо власної країни – це щось особливе. Ще я пишаюсь тим, що протягом майже 17 років працював з найкращими футболістами в цій країні і допомагав їм розвиватися.

Льов офіційно покине збірну Німеччини після завершення Євро-2020

Ми разом пройшли через великі перемоги і болючі поразки, але в першу чергу я буду згадувати безліч прекрасних і чарівних моментів – і я говорю не тільки про перемогу на чемпіонаті світу в Бразилії. Завжди буду вдячний Німецькому футбольному союзу (DFB), який забезпечував мене і команду ідеальними умовами для роботи.

Що стосується майбутнього чемпіонату Європи, я все ще сповнений бажання і енергії і буду робити все, щоб ощасливити наших уболівальників і принести успіх на цьому турнірі. І це стосується до всієї команди", – наводить слова Льова офіційний сайт DFB.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, збірна Німеччини оголосила про відхід Йоахіма Льова після Євро-2020. Фахівець очолив команду після ЧС-2006, на якому був помічником Юргена Клінсманна. За час роботи у збірній Льов виводив Німеччину до фіналу Євро-2008, зробив бронзовим призером ЧС-2010, ЧЄ-2012 та ЧЄ-2016, а також виграв ЧС-2014 у Бразилії.

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