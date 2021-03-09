"Я иду на этот шаг вполне сознательно, полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь мотивированным накануне Евро-2020. Я горд, потому что для меня работа на благо собственной страны – это нечто особенное. Еще горжусь тем, что в течение почти 17 лет работал с лучшими футболистами в этой стране и помогал им развиваться.

Лёв официально покинет сборную Германии после завершения Евро-2020

Мы вместе прошли сквозь большие победы и болезненные поражения, но в первую очередь я буду вспоминать множество прекрасных и чарующих моментов – и я говорю не только о победе на чемпионате мира в Бразилии. Всегда буду благодарен Немецкому футбольному союзу (DFB), который обеспечивал меня и команду идеальными условиями для работы.

Что касается будущего чемпионата Европы, я все еще полон желания и энергии и буду делать все, чтобы осчастливить наших болельщиков и принести успех на этом турнире. И это относится к всей команды", – приводит слова Лёва официальный сайт DFB.

Напомним, сегодня, 9 марта, сборная Германии объявила об уходе Йоахима Лёва после Евро-2020. Специалист возглавил команду после ЧМ-2006, на котором был помощником Юргена Клинсманна. За время работы в сборной Лёв выводил Германию в финал Евро-2008, сделал бронзовым призером ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, а также выиграл ЧМ-2014 в Бразилии.

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