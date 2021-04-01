"Наше розчарування величезне. Ми просто втомилися сьогодні. У нас не було свіжості, ми допустили занадто багато помилок, були повільними. Суперник оборонявся глибоко, і ми не змогли знайти рішень.

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Чи можна очікувати повернення в збірну Хуммельса і Мюллєра? На це питання не можна відповісти зараз. Рішення буде ухвалюватися у травні", – цитує Льова Bayern&Germany.

Напередодні Бундестім вперше у історії програла Північній Македонії та зазнала домашньої поразки у кваліфікації до ЧС вперше за 20 років. Нагадаємо, головний тренер збірної Німеччини перестав викликати Томаса Мюллєр, Жерома Боатенга та Матса Хуммельса після провалу на ЧС-2018. Однак подальші невдачі змусили переосмислити рішення.

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