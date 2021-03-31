Відбулись поєдинки третього туру кваліфікації до ЧС-2022 у групах І та J. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.

ЧС-2022. Кваліфікація, 3 тур

Група І

Англія – Польща – 2:1

Голи: Кейн, 19 (пен.), Магуайр, 85 – Модер, 58

Андорра – Угорщина – 1:4

Голи: Пуйоль, 90+3 – Фіола, 45+2, Газдаг, 51, Кляйнгайслер, 58, Него, 90

Сан-Маріно – Албанія – 0:2

Голи: Манай, 63, Узуні, 58

Група J

Ліхтенштейн – Ісландія – 1:4

Голи: Фрік, 79 – Севарссон, 12, Б'ярнасон, 45+1, Палссон, 78, Сігурйонссон, 90+4

Німеччина – Пн. Македонія – 1:2

Голи: Гюндоган, 62 (пен.) – Пандев, 45+2, Ельмас, 85

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Англія, попри домінацію у поєдинку з Польщею, ледь не примудрилась втратити очки. Кейн вивів команду "трьох левів" вперед, реалізувавши пенальті, але молодий польський талант Якуб Модер зрівняв рахунок після перерви. На щастя для господарів, Харрі Магуайр зумів дотиснути гостей, та залишити збірну Англії з максимальною кількістю очок після стартових турів відбору.

У паралельних матчах групи І Угорщина розгромила збірну Андорри та піднялась на другу сходинку, а національна команда Сан-Маріно прогнозовано програла албанцям.

Головною сенсацією вечора став двобій у Дуйсбурзі, де команда Німеччини приймала скромну Північну Македонію. Гості шокували підопічних Льова наприкінці першого тайму, відкрив рахунок ветеран Горан Пандев. Гюндогану голом у відповідь вдалось трохи заспокоїти фанів чемпіонів світу 2014 року, але ненадовго. Ближче до фінального свистка хавбек Наполі Еліф Ельмас створив сенсацію, дозволивши своїй команді вперше в історії обіграти збірну Німеччини та опустити Бундестім на третю сходинку групи J. Македонці завершують березневий збір на другому місці, а очолюють групу вірмени. Нагадаємо, саме збірна Північної Македонії протистоятиме українцям на груповому етапі Євро-2020.

У паралельному поєдинку Ісландія розтрощила Ліхтенштейн, команди залишаються аутсайдерами групи J.

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