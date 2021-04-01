"Наше разочарование огромно. Мы просто устали сегодня. У нас не было свежести, мы допустили слишком много ошибок, были медленными. Соперник оборонялся глубоко, и мы не смогли найти решений.

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Можно ли ожидать возвращения в сборную Хуммельса и Мюллера? На этот вопрос нельзя ответить сейчас. Решение будет приниматься в мае", – цитирует Лёва Bayern&Germany.

Накануне Бундестим впервые в истории проиграла Северной Македонии и потерпела домашнее поражение в квалификации к ЧМ впервые за 20 лет. Напомним, главный тренер сборной Германии перестал вызывать Томаса Мюллер, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса после провала на ЧМ-2018. Однако дальнейшие неудачи заставили переосмыслить решение.

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