Лёв после фиаско с Македонией заговорил о возвращении Мюллера и Хуммельса в сборную Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение своей команды от сборной Северной Македонии в квалификации ЧМ-2022.
"Наше разочарование огромно. Мы просто устали сегодня. У нас не было свежести, мы допустили слишком много ошибок, были медленными. Соперник оборонялся глубоко, и мы не смогли найти решений.
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Можно ли ожидать возвращения в сборную Хуммельса и Мюллера? На этот вопрос нельзя ответить сейчас. Решение будет приниматься в мае", – цитирует Лёва Bayern&Germany.
Накануне Бундестим впервые в истории проиграла Северной Македонии и потерпела домашнее поражение в квалификации к ЧМ впервые за 20 лет. Напомним, главный тренер сборной Германии перестал вызывать Томаса Мюллер, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса после провала на ЧМ-2018. Однако дальнейшие неудачи заставили переосмыслить решение.
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