Льов: Озіл не хоче спілкуватись з нами – нехай так і буде

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов не дочекався зустрічі з хавбеком Месутом Озілом, щоб обговорити відхід гравця з національної команди.

"Месута не було на тренуванні, коли я відвідував базу Арсеналу. Потрібно прийняти, що він не хоче спілкуватися з нами на даний момент. Причин я не знаю.

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Я був вкрай розчарований, що він особисто не проінформував мене про своє рішення. Від Озіла не було ніякого сигналу.

Мені б хотілося, щоб все було інакше, але якщо відбувається так, як є, нехай так воно і буде", – цитує Льова ZDF.

Нагадаємо, після фіаско на ЧС-2018 Месут Озіл зі скандалом оголосив про відхід із збірної Німеччини.

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