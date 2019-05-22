Лев огласил заявку сборной Германии на матчи квалификации к Евро-2020 – есть неожиданности

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вызвал в национальную команду 22 футболиста.
Вратари: Берндт Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп
Защитники: Матиас Гинтер, Марсель Хальстенберг, Йонас Хектор, Тильйо Керера, Лукас Клостерман, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Йонатан Та
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Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Драксер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Йозуа Киммих
Нападающие: Марко Ройс, Лерой Сане, Тимо Вернер
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Напомним, сборная Германии в рамках квалификации к Евро-2020 встретится с Беларусью 8 июня и с Эстонией – 11 июня. Заметим, что в заявке нет хавбека Реала Тони Крооса и голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена.