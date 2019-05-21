Збірна Аргентини оголосила заявку на Копа Амеріка – знову без Ікарді

Збірна Аргентини визначилася зі списком гравців, які гратимуть на континентальній першості.

Імена 23-х обраних опублікував офіційний твіттер національної команди.

Бразилія опублікувала заявку на Копа Амеріка – є несподіванки

До складу збірної знову не потрапив нападник Інтера Мауро Ікарді. Форвард провів неоднозначний сезон у клубі, крім того, не варто забувати про складні стосунки страйкера з головною зіркою аргентинців – Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, цьогорічна Копа Амеріка розпочнеться 14 червня. Місце проведення турніру – Бразилія.

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