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Дешам оголосив заявку збірної Франції на матчі проти Туреччини та Андорри

16:04 359 Читать на русском
Дешам оголосив заявку збірної Франції на матчі проти Туреччини та Андорри
Дідьє Дешам / beIN SPORTS

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився зі складом на найближчі матчі відбору до Євро-2020.

 

До червневих матчів збірної Франції готуватимуться 22 гравці, повідомляє офіційний твіттер команди.

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Воротарі: Льоріс, Ареола, Лекомт, Майнан;

Захисники: Дінь, Б. Менді, Варан, Дюбуа, Павар, Зума, Лангле, Умтіті;

Півзахисники: Погба, Матюйді, Канте, М. Сіссоко, Ндомбеле;

Форварди: Бен-Єддер, Грізманн, Коман, Лемар, Мбаппе, Жиру, Товен.

Додамо, що Франція проведе товариську зустріч проти збірної Болівії 2 червня, а 8 та 11 червня зустрінеться з Туреччиною та Андоррою відповідно у рамках відбору до Євро-2020.

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Теги
Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам Євро-2020 Андорра - Франція Франція - Туреччина
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