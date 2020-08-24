Льов не викличе багатьох зірок у збірну Німеччини – суперник України розпочне Лігу націй ослабленим

Керманич Бундестім не викликатиме на вересневі поєдинки Ліги націй гравців, які донедавна брали участь у матчах, інформує офіційний сайт німецького футбольного союзу.

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Зокрема, Йоахім Льов не включатиме у список Мануеля Нойєра, Йозуа Кімміха, Сержа Гнабрі та Леона Ґорецку з Баварії, які лише вчора, 23 серпня, грали у фіналі Ліги чемпіонів. Також Марсель Хальстенберґ та Лукас Клостерман не потраплять у заявку.

Натомість, Тільйо Керер та Юліан Дракслер з ПСЖ можуть потрапити у список на матчі, адже, за словами Льова, вони частину сезону провели на лавці, відновлювались від травм та повинні набирати ігрового тонусу.

Зазначимо, що вже 3 вересня збірна Німеччини зіграє проти Іспанії у Лізі націй, а 6 вересня – зі Швейцарією. З підопічними Шевченка Бундестім гратиме 10 жовтня.

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