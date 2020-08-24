toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга націй
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Льов не викличе багатьох зірок у збірну Німеччини – суперник України розпочне Лігу націй ослабленим

18:20 - Читать на русском
Льов не викличе багатьох зірок у збірну Німеччини – суперник України розпочне Лігу націй ослабленим
Йоахім Льов / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов поділився планами щодо Ліги націй.

Керманич Бундестім не викликатиме на вересневі поєдинки Ліги націй гравців, які донедавна брали участь у матчах, інформує офіційний сайт німецького футбольного союзу.

Енріке оголосив список гравців збірної Іспанії на поєдинки проти Німеччини та України – є дебютанти

Зокрема, Йоахім Льов не включатиме у список Мануеля Нойєра, Йозуа Кімміха, Сержа Гнабрі та Леона Ґорецку з Баварії, які лише вчора, 23 серпня, грали у фіналі Ліги чемпіонів. Також Марсель Хальстенберґ та Лукас Клостерман не потраплять у заявку.

Натомість, Тільйо Керер та Юліан Дракслер з ПСЖ можуть потрапити у список на матчі, адже, за словами Льова, вони частину сезону провели на лавці, відновлювались від травм та повинні набирати ігрового тонусу.

Зазначимо, що вже 3 вересня збірна Німеччини зіграє проти Іспанії у Лізі націй, а 6 вересня – зі Швейцарією. З підопічними Шевченка Бундестім гратиме 10 жовтня.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів

blog_ava
ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя
05:35
32652
Теги
Мануель Мануель Нойєр Лукас Лукас Клостерман Ліга націй Юліан Юліан Дракслер Серж Серж Гнабрі Марсель Марсель Хальстенберґ Леон Леон Ґорецка Німеччина Німеччина Україна Україна Йоахім Йоахім Льов Йозуа Йозуа Кімміх Тільйо Тільйо Керер
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
16
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?