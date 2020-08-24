Лёв не вызовет многих звезд в сборную Германии – соперник Украины начнет Лигу наций ослабленным

Наставник Бундестим не будет вызывать на сентябрьские поединки Лиги наций игроков, которые до недавнего времени участвовали в матчах, информирует официальный сайт немецкого футбольного союза.

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В частности, Йоахим Лёв не будет включать в список Мануэля Нойера, Йозуа Киммиха, Сержа Гнабри и Леона Горецку из Баварии, которые только вчера, 23 августа, играли в финале Лиги чемпионов. Также Марсель Хальстенберґ и Лукас Клостерман не попадут в заявку.

Зато Тильйо Керера и Юлиана Дракслера з ПСЖ могут попасть в список на матчи, ведь, по словам Лёва, они часть сезона провели на скамейке, восстанавливались от травм и должны набирать игрового тонуса.

Отметим, что уже 3 сентября сборная Германии сыграет против Испании в Лиге наций, а 6 сентября – со Швейцарией. С подопечными Шевченко Бундестим будет играть 10 октября.

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