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Лёв не вызовет многих звезд в сборную Германии – соперник Украины начнет Лигу наций ослабленным

18:20 - Читати українською
Лёв не вызовет многих звезд в сборную Германии – соперник Украины начнет Лигу наций ослабленным
Йоахим Лёв / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился планами на Лигу наций.

Наставник Бундестим не будет вызывать на сентябрьские поединки Лиги наций игроков, которые до недавнего времени участвовали в матчах, информирует официальный сайт немецкого футбольного союза.

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В частности, Йоахим Лёв не будет включать в список Мануэля Нойера, Йозуа Киммиха, Сержа Гнабри и Леона Горецку из Баварии, которые только вчера, 23 августа, играли в финале Лиги чемпионов. Также Марсель Хальстенберґ и Лукас Клостерман не попадут в заявку.

Зато Тильйо Керера и Юлиана Дракслера з ПСЖ могут попасть в список на матчи, ведь, по словам Лёва, они часть сезона провели на скамейке, восстанавливались от травм и должны набирать игрового тонуса.

Отметим, что уже 3 сентября сборная Германии сыграет против Испании в Лиге наций, а 6 сентября – со Швейцарией. С подопечными Шевченко Бундестим будет играть 10 октября.

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