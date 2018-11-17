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СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Льоріс: З Нідерландами Франція зіграла нижче своїх можливостей

12:03 125 Читать на русском
Льоріс: З Нідерландами Франція зіграла нижче своїх можливостей
Уго Льоріс / Фото: соцмережі

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс прокоментував поразку своєї команди у матчі 5 туру Ліги націй проти Нідерландів.

"Суперник був дуже хороший, а наша гра не відповідала топ-рівню.

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Ми зіграли нижче своїх можливостей і поплатилися за це. Рахунок міг бути навіть більшим.

Після такої поразки потрібно питати з себе і сподіватися, що в понеділок Нідерланди програють Німеччині", – цитує Льоріса офіційний сайт УЄФА.

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Ліга націй5 тур

Нідерланди - Франція: П'ятниця 16 листопада 2018

Нідерланди
Матч завершено
2 : 0
Франція
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Теги
Ліга націй Уго Льоріс Уго Льоріс Франція Франція Нідерланди - Франція
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