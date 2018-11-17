Нідерланди – Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Нідерландів перемогла Францію у 5-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Нідерланди – Франція.

"Помаранчеві" забили по голу в кожному з таймів. Під завісу першої половини гри рахунок відкрив Вейналдум, а наприкінці поєдинку подвоїв перевагу нідерландців Депай.

Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції

Перемога дозволила підопічним Рональда Кумана наблизитися до Франції на відстань одного очка. Крім того, Нідерланди ще й мають на одну гру менше.

Ліга націй 2018/19, група А1, 5-й тур

Нідерланди – Франція – 2:0

Голи: Вейналдум, 41, Депай, 90+6 (пенальті)