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СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Нідерланди – Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу

09:17 334 Читать на русском
Нідерланди – Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Нідерланди – Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу / фото із соцмереж

Збірна Нідерландів перемогла Францію у 5-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Нідерланди – Франція.

"Помаранчеві" забили по голу в кожному з таймів. Під завісу першої половини гри рахунок відкрив Вейналдум, а наприкінці поєдинку подвоїв перевагу нідерландців Депай.

Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції

Перемога дозволила підопічним Рональда Кумана наблизитися до Франції на відстань одного очка. Крім того, Нідерланди ще й мають на одну гру менше.

Ліга націй 2018/19, група А1, 5-й тур

Нідерланди – Франція – 2:0

Голи: Вейналдум, 41, Депай, 90+6 (пенальті)

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга націй5 тур

Нідерланди - Франція: П'ятниця 16 листопада 2018

Нідерланди
Матч завершено
2 : 0
Франція
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Нідерланди - Франція Нідерланди Нідерланди Ліга націй Відеоновини Франція Франція
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