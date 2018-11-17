Льорис: С Нидерландами Франция сыграла ниже своих возможностей

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение своей команды в матче 5 тура Лиги наций против Нидерландов.

"Соперник был очень хороший, а наша игра не соответствовала топ-уровню.

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Мы сыграли ниже своих возможностей и поплатились за это. Счет мог быть даже больше.

После такого поражения нужно спрашивать с себя и надеяться, что в понедельник Нидерланды проигрывают Германии", – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

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