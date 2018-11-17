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Льорис: С Нидерландами Франция сыграла ниже своих возможностей

12:07 10 Читати українською
Льорис: С Нидерландами Франция сыграла ниже своих возможностей
Уго Льорис / Фото: соцсети

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение своей команды в матче 5 тура Лиги наций против Нидерландов.

"Соперник был очень хороший, а наша игра не соответствовала топ-уровню.

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Мы сыграли ниже своих возможностей и поплатились за это. Счет мог быть даже больше.

После такого поражения нужно спрашивать с себя и надеяться, что в понедельник Нидерланды проигрывают Германии", – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

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Лига наций5 тур

Нидерланды - Франция: Пятница 16 ноября 2018

Нидерланды
Матч окончен
2 : 0
Франция
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Лига наций Уго Льорис Уго Льорис Франция Франция Нидерланды - Франция
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