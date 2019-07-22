Льоріс покинув тренувальний збір Тоттенхема в Азії

Інтерв’ю — 16:00 2975
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболу
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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:31 4603
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Зоря отримала потенційного опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:16 1646
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Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:11 875
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Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20Ліга чемпіонів — 13:16 39813