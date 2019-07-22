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Льоріс покинув тренувальний збір Тоттенхема в Азії

16:26 606 Читать на русском
Льоріс покинув тренувальний збір Тоттенхема в Азії
Уго Льоріс / Reuters

Голкіпер лондонців Уго Льоріс не зміг продовжити передсезонну підготовку разом з командою.

Капітан "шпор" був відправлений додому через хворобу, інформує Sun.

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Француз підхопив ангіну відразу після прибуття в Азію і йому довелося пропускати тренування команди через погане самопочуття. Саме через проблеми зі здоров'ям Льоріс не зміг взяти участі у товариській грі проти Ювентуса. Голкіпер повернувся в Лондон, де пройде курс реабілітації.

Льоріс повинен відновити тренування через три дні після товариського матчу з Манчестер Юнайтед, який відбудеться 25 липня.

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Теги
Англія Міжсезонні збори Уго Льоріс Уго Льоріс Тоттенхем Тоттенхем
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